Η Καρδίτσα «λύγισε» τον Βίκο Ιωαννίνων (85-74) και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL

Η Καρδίτσα άντεξε της ομάδας των Ιωαννίνων και με καλύτερη εικόνα στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε τη νίκη με 85-74.

Η Καρδίτσα «λύγισε» τον Βίκο Ιωαννίνων (85-74) και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL
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Η Καρδίτσα επικράτησε 85-74 του Βίκου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας με το απόλυτο των νικών στο φετινό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου χρειάστηκε να διαχειριστεί την έντονη πίεση των φιλοξενούμενων, ωστόσο διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και ανέβασε την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, φτάνοντας τελικά στη νίκη. Αντίθετα, ο Βίκος δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της σεζόν και υποχώρησε στο 0-2.

Το παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό από το ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και να βρίσκουν απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια του αντιπάλου. Η Καρδίτσα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 18-16, ενώ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας διαφορά τριών πόντων (39-36).

Η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά ούτε στην τρίτη περίοδο, με τους γηπεδούχους να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, φτάνοντας στο 59-55. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, η Καρδίτσα βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν, ξέφυγε στο σκορ και έφτασε στην τελική επικράτηση με 85-74.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζάστιν Τέρνερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, τρία ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κλεψίματα. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Τζόρνταν ΜακΡέι, που πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Φράνσις Οκόρο κατέβασε εννέα ριμπάουντ.

Για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο Κώστας Γόντικας ξεχώρισε με 15 πόντους, έξι ριμπάουντ, δύο ασίστ και τρία κλεψίματα. Ο Σάνον Μπογκς σημείωσε 16 πόντους, ο Γιάννης Αγραβάνης πρόσθεσε 10, ενώ ο Γιάννης Καρακώστας ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και επτά ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36, 59-55, 85-74.

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