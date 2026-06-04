· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και το εντυπωσιακό +32 στις βολές

Η εντυπωσιακή διαφορά στις ελεύθερες βολές στα εγχώρια ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και το εντυπωσιακό +32 στις βολές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τρία φετινά παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR δείχνουν μεγάλη απόκλιση στις βολές υπέρ των «ερυθρόλευκων», παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ήταν ισορροπημένα.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στατιστικό προκύπτει από τα φετινά ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς η διαφορά στις ελεύθερες βολές είναι αισθητά υπέρ των «ερυθρόλευκων», ανεξάρτητα από τη συνολική εικόνα των αγώνων.

Το σφύριγμα που έκρινε το Game 1 - Η Τσαρούχα «είδε» φάουλ του Ναν

Στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-86, με τις ελεύθερες βολές να είναι 22-11 υπέρ του. Στη δεύτερη αναμέτρηση στο «T-Center», για την 24η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός πήρε ξανά τη νίκη με 101-94, ενώ αυτή τη φορά οι βολές ήταν 24-21 υπέρ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, το βράδυ της Τετάρτης (03/06) στο ΣΕΦ για το Game 1 των τελικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 και η διαφορά στις βολές ήταν 29-5 υπέρ του.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

Συνολικά στα τρία ντέρμπι, η εικόνα δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει εκτελέσει 32 περισσότερες ελεύθερες βολές, τη στιγμή που το συνολικό σκορ στις νίκες του είναι στο +17, στοιχείο που αποτυπώνει μια σημαντική στατιστική απόκλιση στα φετινά μεταξύ τους παιχνίδια.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
08:49 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και το εντυπωσιακό +32 στις βολές

08:31 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/06) - «Τσαρουχιές»

08:17 NBA

NBA Playoffs: «Άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και αγγίζουν τον τίτλο οι Νικς!

07:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει και άλλος θρύλος σε περίπτωση εκλογής του Ενρίκε Ρικέλμε

05:09 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανατροπή στο streaming: Το YouTube ξεπέρασε το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης

02:18 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Στο επίκεντρο καταγγελιών η FIFA για πωλήσεις μέσω ανεπίσημων πλατφορμών!

01:43 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων»

23:59 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ: Νέος προπονητής ο Σάκης Πλατανίτης

23:44 ONSPORTS

Μπαρτζώκας: «Θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει πιο εύκολα»

23:42 GREEK BASKET LEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

23:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ενδιαφέρον της Φαμαλικάο για Κούτσια»

23:23 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το σφύριγμα που έκρινε το Game 1 - Η Τσαρούχα «είδε» φάουλ του Ναν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας