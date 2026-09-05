· Ολυμπιακός

Μάνατζερ Πουέρτα: «Σπουδαία ευκαιρία για τον Γκουστάβο ο Ολυμπιακός» (vid)

Ο ατζέντης του Γκουστάβο Πουέρτα, Μιγκέλ Καρντόνα μίλησε σε ισπανικό μέσο για τη μεταγραφή του Κολομβιανού στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η ομάδα του Πειραιά αποτελεί ευκαιρία για εκείνον να δείξει το ταλέντο του στο πιο υψηλό επίπεδο.

Μάνατζερ Πουέρτα: «Σπουδαία ευκαιρία για τον Γκουστάβο ο Ολυμπιακός» (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση της ιστορίας του "πυροδότησε" ο Ολυμπιακός, φέρνοντας στην Ελλάδα για λογαριασμό του τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Οι «Πειραιώτες» κατέβαλλαν τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρασίνγκ Σανταντέρ και έτσι ο Κολομβιανός χαφ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μιλώντας σε μέσο της Κολομβίας, ο μάνατζερ του 23χρονου, Μιγκέλ Καρντόνα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεγάλη μεταγραφή του διεθνή μέσου στους «ερυθρόλευκους», ενώ τόνισε πως η προοπτική του Ολυμπιακού αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για τον Πουέρτα να δείξει το ταλέντο του, αγωνιζόμενος στο κορυφαίο επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Καρντόνα στην «AS Columbia»

«Η μεταγραφή του Γκουστάβο στον Ολυμπιακό δεν είναι σε καμία περίπτωση πισωγύρισμα για την καριέρα του. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιγκέλ Καρντόνα.

«Στην ομάδα αυτή θα έχει την κανονική παρουσία, τη σταθερότητα και τα αγωνιστικά λεπτά που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός παίζει στο Europa League, κάτι που σημαίνει ότι ο παίκτης θα παραμείνει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε.

«Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής έχει ένα "πρόβλημα" με τη νοοτροπία του: δεν αντέχει και δεν ξέρει να κάθεται στον πάγκο ως αναπληρωματικός. Θέλει πάντα να αγωνίζεται και να είναι πρωταγωνιστής. Για αυτόν τον λόγο, ο ίδιος ο Γκουστάβο είχε ζητήσει παλαιότερα από τον Τσάμπι Αλόνσο (στη Λεβερκούζεν) να πάει στην Αγγλία, κάπου να παίξει, ώστε να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο ενόψει του Μουντιάλ 2026.»

Θυμίζουμε πως ο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης (5/9, 19:00) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
12:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η πρώτη... γεύση από τον νέο Παναθηναϊκό AKTOR (vid)

12:35 EUROLEAGUE

Πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα: Εκτός για 3 εβδομάδες ο Εμπουομάν

12:12 SUPER LEAGUE

Μάνατζερ Πουέρτα: «Σπουδαία ευκαιρία για τον Γκουστάβο ο Ολυμπιακός» (vid)

11:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανησυχία στη Γαλατασαράι για τον τραυματισμό του Όσιμεν

11:32 SUPER LEAGUE

AEK - Άρης: Οι πιθανές επιλογές του Γρηγορίου για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

11:18 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το «3 στα 3» στον Βόλο

11:08 ΣΠΟΡ

US Open: «Κάποιος καπνίζει χόρτο» – Η Σαμπαλένκα διέκοψε το ματς λόγω της μυρωδιάς

10:40 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Πρεμιέρα με ντέρμπι νεοφώτιστων, Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος | Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

10:17 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

09:55 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Άρης: Απόλυτη συγκέντρωση για την αντίδραση στην «Ένωση» - Το πλάνο του Νίκολιτς

09:34 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην Κύπρο ο Μπακασέτας – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ

09:12 SUPER LEAGUE

Super League: Πού θα δείτε το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, ΑΕΚ – Άρης και το Βόλος – Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας