Μάνατζερ Πουέρτα: «Σπουδαία ευκαιρία για τον Γκουστάβο ο Ολυμπιακός» (vid)

Την μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση της ιστορίας του "πυροδότησε" ο Ολυμπιακός, φέρνοντας στην Ελλάδα για λογαριασμό του τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Οι «Πειραιώτες» κατέβαλλαν τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρασίνγκ Σανταντέρ και έτσι ο Κολομβιανός χαφ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μιλώντας σε μέσο της Κολομβίας, ο μάνατζερ του 23χρονου, Μιγκέλ Καρντόνα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεγάλη μεταγραφή του διεθνή μέσου στους «ερυθρόλευκους», ενώ τόνισε πως η προοπτική του Ολυμπιακού αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για τον Πουέρτα να δείξει το ταλέντο του, αγωνιζόμενος στο κορυφαίο επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Καρντόνα στην «AS Columbia»

«Η μεταγραφή του Γκουστάβο στον Ολυμπιακό δεν είναι σε καμία περίπτωση πισωγύρισμα για την καριέρα του. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιγκέλ Καρντόνα.

«Στην ομάδα αυτή θα έχει την κανονική παρουσία, τη σταθερότητα και τα αγωνιστικά λεπτά που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός παίζει στο Europa League, κάτι που σημαίνει ότι ο παίκτης θα παραμείνει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε.

«Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής έχει ένα "πρόβλημα" με τη νοοτροπία του: δεν αντέχει και δεν ξέρει να κάθεται στον πάγκο ως αναπληρωματικός. Θέλει πάντα να αγωνίζεται και να είναι πρωταγωνιστής. Για αυτόν τον λόγο, ο ίδιος ο Γκουστάβο είχε ζητήσει παλαιότερα από τον Τσάμπι Αλόνσο (στη Λεβερκούζεν) να πάει στην Αγγλία, κάπου να παίξει, ώστε να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο ενόψει του Μουντιάλ 2026.»

Θυμίζουμε πως ο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης (5/9, 19:00) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.