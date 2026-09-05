Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το «3 στα 3» στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα και το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό αποτελεί το επόμενο βήμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στη Θεσσαλία μετά την αναμέτρηση με την ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας κι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη καταλήξει στις βασικές του επιλογές για το ματς της 3ης αγωνιστικής.

Ο Βάσκος τεχνικός γνωρίζει πως η ομάδα του πρέπει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη και να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, ώστε να φύγει από το Πανθεσσαλικό με ακόμη ένα τρίποντο. Για τον λόγο αυτό, οι επιλογές του στο αρχικό σχήμα έχουν ως βασικό στόχο να διατηρήσουν την αγωνιστική ισορροπία και να δώσουν στον Ολυμπιακό τα στοιχεία που χρειάζεται για να επιβάλει τον ρυθμό του.

Ο Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο Ορτέγκα αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο και Πιρόλα να αποτελούν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Στα άκρα, οι Τικνιζιάν και Σάλιακας έχουν τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσουν.

Στη μεσαία γραμμή, οι Σιπιόνι και Έσε είναι οι επικρατέστερες επιλογές για τον άξονα, με τον Φρόιλερ να αποτελεί μία ακόμη λύση για τον Μεντιλίμπαρ. Πιο μπροστά, ο Τσικίνιο αναμένεται να κινείται πίσω από τον επιθετικό, ενώ οι Σίλβα και Μαρτίνς συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για τις δύο πλευρές.

Υπάρχουν, πάντως, και εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στη μεσοεπιθετική γραμμή, καθώς οι Φορτούνης, Σα και Ρόκα είναι επίσης διαθέσιμοι και διεκδικούν τον δικό τους ρόλο στο πλάνο του Βάσκου τεχνικού.

Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.