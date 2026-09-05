Παναθηναϊκός: Στην Κύπρο ο Μπακασέτας – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ

Το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του Τάσου Μπακασέτα βρίσκεται πλέον στην Κύπρο, καθώς ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας έφτασε το πρωί του Σαββάτου (05/09) στο νησί προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την κυπριακή ομάδα έχει επιτευχθεί και πλέον απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τους «πράσινους» ύστερα από περίπου δυόμισι χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, έχοντας πλέον βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες και οι επαφές των δύο πλευρών προχώρησαν γρήγορα, μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή.

Ο Μπακασέτας θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα ανακοινώσει στη συνέχεια την απόκτηση του.

Μάλιστα, στην κυπριακή ομάδα θέλουν να εντάξουν άμεσα τον έμπειρο διεθνή στο πρόγραμμα της ομάδας, με στόχο να ξεκινήσει προπονήσεις και να τεθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου.