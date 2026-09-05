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Βόλος - Ολυμπιακός: Με φόρα από το Κύπελλο για την τρίτη νίκη

Οι Πειραιώτες ψάχνουν το απόλυτο, ενώ οι Θεσσαλοί τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Βόλος - Ολυμπιακός: Με φόρα από το Κύπελλο για την τρίτη νίκη
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Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό (5/9, 19:00, Cosmote Sport 9) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική της Super League, σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο στο πρωτάθλημα και να πανηγυρίσουν την τρίτη διαδοχική τους νίκη. Από την άλλη, ο Βόλος αναζητά το πρώτο του τρίποντο στη σεζόν, καθώς δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη χαρά της νίκης στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Μαγνησίας θα παραταχθεί με δύο απουσίες, καθώς οι Λεκούς και Πιέρ-Γκαμπριέλ δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους. Παράλληλα, ο Βόλος προέρχεται από το 2-2 με την Καλαμάτα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας επικρατήσει με 4-0 της ΑΕΛ στο Κύπελλο, με τον Αρμάντο Γκονσάλες να ξεχωρίζει με γκολ και ασίστ.

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