Euroleague: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ανταγωνιστούμε το NBA Europe» - Οι δηλώσεις Μπουένο

Η αντιπαράθεση γύρω από το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση, καθώς τόσο η Euroleague όσο και το NBA Europe προχωρούν τον σχεδιασμό τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη στάση που θα κρατήσει η διοργάνωση σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινή πορεία με το NBA Europe, τονίζοντας πως είναι έτοιμη να συνεχίσει το δικό της πλάνο, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές θα βρεθούν απέναντι ως ανταγωνιστές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το NBA Europe, το οποίο έχει τη στήριξη τόσο της FIBA όσο και του NBA, σχεδιάζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 και αναμένεται να περιλαμβάνει 16 ομάδες. Από αυτές, οι 12 θα διαθέτουν μόνιμη θέση, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα εξασφαλίζουν την παρουσία τους μέσω ετήσιων προκριματικών.

Την ίδια στιγμή, η EuroLeague έχει ήδη χαράξει τη δική της πορεία για τα επόμενα χρόνια. Από τη σεζόν 2027/28 ο σχεδιασμός προβλέπει αύξηση των ομάδων από 20 σε 24, ενώ παράλληλα υπάρχει στόχος για μεγαλύτερη παρουσία σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, το Μιλάνο και η Νάπολη. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μπουένο, η Euroleague έχει ήδη λάβει 12 δεσμευτικές προτάσεις για νέες μακροχρόνιες άδειες, συνολικής αξίας που ξεπερνά ελαφρώς τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Ο CEO της Euroleague υπογράμμισε πως η συνεργασία με το NBA θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής και για τις δύο πλευρές, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση να πρόκειται για μια συμφωνία που θα εξυπηρετεί αμφότερους κι όχι μόνο τη μία πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, η Euroleague είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτόνομα.

«Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία στην Ευρώπη, θα ανταγωνιστούμε στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε εσωτερικά και, αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είναι μια συνεργασία που λειτουργεί και για τους δύο, όχι μόνο για τον έναν.

Γνωρίζουμε ότι το NBA μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία ορισμένων πραγμάτων, επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε το NBA, όπως κι εκείνο θα πρέπει να ακολουθήσει το τοπικό IP των συλλόγων. Οι ομάδες υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια και μπορούν να προσφέρουν πολλά στο NBA.

Αν έχεις δύο λίγκες, αυτό θα δημιουργήσει κατακερματισμό της αξίας, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, στα τηλεοπτικά δικαιώματα αλλά και στην προσέλευση των φιλάθλων. Και οι δύο έχουμε πει ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, πρέπει να συνεχίσουμε τα σχέδιά μας. Εκείνοι συνεχίζουν τη διαδικασία τους κι εγώ συνεχίζω το δικό μου πλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπουένο.