Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ίντερ - Νάπολι

Η Ίντερ υποδέχεται τη Νάπολι στο πρώτο ντέρμπι των δύο ομάδων στην εφετινή Serie A.

Οι «νερατζούρι» έχουν ξεκινήσει με «2 στα 2», ενώ οι «παρτενοπέι» έχουν ήδη γνωρίσει την πρώτη τους ήττα, από την Κόμο εντός έδρας.

Το ντέρμπι του ιταλικού πρωταθλήματος περνάει από το… μικροσκόπιο της BETMAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη, που καταλήγουν σε ακόμα μία… ψαγμένη επιλογή που θα μας οδηγήσει και πάλι στο ταμείο.

Η επιλογή της ημέρας (05/09):