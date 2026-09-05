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ΑΕΚ–Άρης: «Κιτρινόμαυρη»… μονομαχία στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η Ένωση ψάχνει επιστροφή στις νίκες στη Super League, τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς με το καλό ξεκίνημα έχουν ψυχολογία για να ψάξουν ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα. 

ΑΕΚ–Άρης: «Κιτρινόμαυρη»… μονομαχία στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην Allwyn Arena, σε ένα απ’ τα σημαντικότερα ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League. Η Ένωση θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το 1-1 με την Κηφισιά, ενώ οι Θεσσαλονικείς με το απόλυτο των δύο νικών κόντρα σε Καλαμάτα και ΟΦΗ, ψάχνουν αποτέλεσμα-δήλωση για τη συνέχεια.

Το ζητούμενο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι να συνδυάσει την αγωνιστική της άνοδο με την απαραίτητη διαχείριση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Έχοντας ανάγκη τους βαθμούς, γνωρίζοντας και τις ιδιαιτερότητες του ματς.

Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ζητήσει από τους παίκτες του να παρουσιαστούν με χαρακτήρα και να περιορίσουν τα λάθη στην άμυνα, γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ αναμένεται να ασκήσει μεγάλη πίεση.

Οι δύο ομάδες δεν ανακοίνωσαν αποστολές για την αποψινή αναμέτρηση. Στην πλευρά της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς ίσως προτιμήσει τον Βιτάλις για τα χαφ, ενώ δεν αποκλείεται στην αποστολή να βρεθούν ο Ζοάο Μάριο και ο Λυκογιάννης.

Ο Άρης δύσκολα θα έχει τον Φαμπιάνο ο οποίος δεν προπονήθηκε την παραμονή του αγώνα και πιθανότατα μένει εκτός. Κάτι που σημαίνει πως θα έχουμε ντεμπούτο για τον Μπόσκο Σούταλο.

Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας και θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, όμως ο Άρης πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς βαθμολογική πίεση και με την αυτοπεποίθηση του 2/2. ΑΕΚ και Άρης έχουν λοιπόν διαφορετικό κίνητρο, αλλά τον ίδιο στόχο: τη νίκη σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Η σημαντική αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 8.

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