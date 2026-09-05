Τέλος εποχής στο WNBA: Αποχωρεί η κομισάριος Κάθι Ένγκελμπερτ

Η Ένγκελμπερτ ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2019 και έγινε η πρώτη κομισάριος στην ιστορία του WNBA. Στα χρόνια που ακολούθησαν, αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στη σημαντική εμπορική και αγωνιστική εξέλιξη της λίγκας, η οποία πλέον βρίσκεται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ο αριθμός των ομάδων αυξήθηκε από 12 σε 18.

Η ανακοίνωση:

«Μετά από επτά επιτυχημένα χρόνια ως η πρώτη στην ιστορία Επίτροπος (Commissioner) του WNBA, η Κάθι Ένγκελμπερτ ενημέρωσε το πρωτάθλημα για την απόφασή της να αποχωρήσει στο τέλος του τρέχοντος έτους, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

H Κάθι ηγήθηκε του WNBA κατά τη διάρκεια της πιο σημαντικής περιόδου ανάπτυξης στα 30 χρόνια ιστορίας του πρωταθλήματος. Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία της και την ακλόνητη αφοσίωσή της στην προώθηση του γυναικείου μπάσκετ.

Η θητεία της ως Επιτρόπου του WNBA χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή ανάπτυξη. Υπό την ηγεσία της, το πρωτάθλημα σημείωσε εκρηκτική αύξηση στην τηλεθέαση και πέτυχε ιστορικά υψηλά επίπεδα όσον αφορά την ψηφιακή αλληλεπίδραση, την προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα, τους συνδρομητές του League Pass, τις πωλήσεις προϊόντων, τα έσοδα από εταιρικές συνεργασίες και την αποτίμηση της αξίας των ομάδων.

Η Ένγκελμπερτ καθοδήγησε τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα επέκταση του WNBA σε αριθμό ομάδων –από 12 σε 18 ομάδες έως το 2030– και συνέβαλε στη διαπραγμάτευση των πιο καθοριστικών συμφωνιών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην ιστορία του πρωταθλήματος, οδηγώντας σε ιστορικές αυξήσεις μισθών και παροχών για τις παίκτριες του WNBA».

Οι δηλώσεις της Ένγκελμπερτ:

«Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια στο WNBA και συνολικά πάνω από 40 χρόνια στον επιχειρηματικό χώρο, έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω από τη θέση της Επιτρόπου του WNBA.

Το 2019, είχα το προνόμιο να διοριστώ ως η πρώτη Επίτροπος του πρωταθλήματος και να ηγηθώ ενός οργανισμού με τεράστιες προοπτικές, αλλά και με αναγνωρισιμότητα που δεν είχε ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως και σημαντικά υποτιμημένη αξία. Στο πέρασμα των χρόνων, ήταν υπέροχο να βλέπω τις παίκτριες του WNBA να διαπρέπουν και να ηγούνται του τεράστιου πολιτισμικού κύματος ανόδου του γυναικείου αθλητισμού».