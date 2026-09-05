Απίθανες ατάκες Μουρίνιο μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν ξέρω πώς χάσαμε, ήμασταν αφελείς»

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την πρώτη της ήττα στη εφετινή LaLiga, καθώς η Ρεάλ Μπέτις νίκησε 1-0 στον αγώνα στο «La Cartuja».

Ο Ζοζέ Μουρίνιο, παρά το άσχημο αποτέλεσμα, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στην αναμέτρηση. Ο Πορτογάλος τεχνικός υποστήριξε πως οι Μαδριλένοι πραγματοποίησαν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και, βάσει της εικόνας του αγώνα, άξιζαν να πάρουν τη νίκη, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι στο ποδόσφαιρο το να αξίζεις κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το πάρεις.

Aναλυτικά όσα είπε ο Μουρίνιο, μετά το Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης:

Για τις επίμαχες φάσεις και το ακυρωθέν γκολ: «Δεν τις έχω δει αναλυτικά. Δεν τις είδα ούτε στα αποδυτήρια. Δεν μπορώ να σχολιάσω».

Για την εμφάνιση της Ρεάλ και τον Εσπί: «Νομίζω ότι η ομάδα έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι. Μερικές φορές χάνεις και δεν ξέρεις πώς να το εξηγήσεις. Ήμασταν πολύ κυρίαρχοι. Οι στόπερ ήταν αυτοκρατορικοί. Είχαμε πολύ επιθετικό παιχνίδι. Αν τελείωνε ισόπαλο, θα φεύγαμε απογοητευμένοι. Ο Εσπί πέτυχε ένα φανταστικό γκολ, είναι σημαντικός για εμάς. Έχουμε πάρει βαθμούς χάρη στη δουλειά του, τα πήγε καλά. Θα βελτιωθεί γιατί είναι ταπεινός και δουλευταράς».

Για την αλλαγή του Γκιουλέρ: «Είναι δύσκολο να αλλάξεις τον Αρντά γιατί έπαιζε πολύ καλά. Οι παίκτες της Μπέτις είναι πιο έξυπνοι από τους παίκτες της Ρεάλ, που είναι πιο αφελείς. Στην πρώτη φάση του αγώνα υπάρχει ξεκάθαρη κίτρινη σε παίκτη που χτύπησε τον Βαλβέρδε, μετά άλλη μία, αλλά εμείς σηκωθήκαμε γρήγορα. Εκείνοι είναι πιο έξυπνοι και, φυσικά, με τη στήριξη ενός φανταστικού κοινού, καταφέρνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς ο Αρντά τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με κίτρινη. Έπρεπε να τον βγάλω γιατί βρισκόταν σε κίνδυνο». Για τις αλλαγές: «Η ομάδα ήταν πάντα καλά. Δεν έχω δει τα στατιστικά, αλλά δημιουργήσαμε πάρα πολύ. Χάσαμε τρεις ή τέσσερις καθαρές ευκαιρίες και ο τερματοφύλακάς τους έκανε τρεις ή τέσσερις εντυπωσιακές αποκρούσεις. Δεν έκανα τις αλλαγές επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος, αλλά για να βγάλω από το γήπεδο παίκτες που είχαν κάρτα. Είναι καλύτερο να παίζεις με τον Τρεντ και τον Ντιομαντέ παρά με τον Ντάμφρις».

Για τη διαιτησία και την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε: «Δεν ξέρω γιατί είδα κίτρινη. Την αποδέχομαι. Σηκώθηκα επειδή ένας παίκτης της Μπέτις έμοιαζε σαν να είχε πεθάνει μπροστά στον πάγκο. Είδα πολύ κόσμο απογοητευμένο με τις φάσεις, αλλά δεν τις έχω δει και δεν μπορώ να σχολιάσω. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Μετά την ήττα, το να πω τώρα ότι φταίει μια κίτρινη δεν θα το κάνω. Μπορεί αύριο να αλλάξω γνώμη, αλλά σήμερα, με βάση όσα ένιωσα στον πάγκο, δεν ξέρω γιατί χάσαμε, γιατί συλλογικά παίξαμε πολύ καλά. Δεν έχω τίποτα να προσάψω σε κανέναν παίκτη για τη συμπεριφορά του. Αξίζαμε να κερδίσουμε, αλλά το να το αξίζεις δεν σου δίνει βαθμούς».

Για την εικόνα της «αφελούς» ομάδας και τον Κουκουρέγια: «Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες μου. Με όλους. Ατομικά δεν έχω τίποτα να τους προσάψω. Στο πέναλτι... όταν πάει ένας να εκτελέσει, πάμε όλοι μαζί. Ο Κουκουρέγια έχει κράμπες».