Super League: Πού θα δείτε το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, ΑΕΚ – Άρης και το Βόλος – Ολυμπιακός

Με τους αγώνες δύο εκ των διεκδικητών του τίτλου ξεκινάει η αγωνιστική δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το Βόλος – Ολυμπιακός θα ξεκινήσεις στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 9

Η αρχή γίνεται από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές απέναντι στον Βόλο. Οι γηπεδούχοι έχουν συγκεντρώσει έναν βαθμό μέχρι τώρα, αυτόν που πήραν την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στον Ηρακλή με γκολ στις καθυστερήσεις.

Στην αποστολή των Πειραιωτών βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών ενόψει της αναμέτρησης στη Μαγνησία.

To ΑΕΚ - Άρης θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 8

Δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη στην Allwyn Arena, στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι της αγωνιστικής. Η «Ένωση» αναζητά αντίδραση μετά την απώλεια βαθμών κόντρα στην Κηφισιά, ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές και θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους.

Ο τραυματισμός του Φαμπιάνο αποτελεί τον βασικό «πονοκέφαλο» για τον Γρηγορίου, καθώς ο Βραζιλιάνος αμυντικός είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση. Από την πλευρά της ΑΕΚ, δεν έχουν αναφερθεί αγωνιστικά προβλήματα.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η 3η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα NovaSports2HD

19:30 ΟΦΗ - Κηφισιά CosmoteSport8HD

20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός NovaSports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΣΚΑΪ

Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής NovaSports Prime

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 Παναθηναϊκός 3* ΟΦΗ 3 Ηρακλής 1 Βόλος 1 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο