ΑΕΚ – Άρης: Απόλυτη συγκέντρωση για την αντίδραση στην «Ένωση» - Το πλάνο του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα, όμως για τον Μάρκο Νίκολιτς το Champions League μπορεί να περιμένει.

Η προσοχή όλων στην «Ένωση» είναι στραμμένη αποκλειστικά στην αποψινή αναμέτρηση με τον Άρη στην Allwyn Arena, καθώς ο Σέρβος τεχνικός θέλει η ομάδα του να αφήσει πίσω την απώλεια βαθμών απέναντι στην Κηφισιά και να επιστρέψει στις νίκες με μια εμφάνιση που θα επιβεβαιώνει την αντίδραση που ζητά.

To ΑΕΚ - Άρης θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 8

Την προσεχή Τρίτη (08/09) η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League, σε ένα παιχνίδι που αναμφίβολα βρίσκεται στο μυαλό όλων, ωστόσο ο Νίκολιτς έχει καταστήσει σαφές στους ποδοσφαιριστές του ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος για σκέψεις γύρω από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Οι «κιτρινόμαυροι» χρειάζονται πρώτα να διαχειριστουν σωστά την απαιτητική δοκιμασία απέναντι στον Άρη και να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν με διαφορετική ψυχολογία.

Μετά το μεσοβδόμαδο άνετο πέρασμα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης για το Κύπελλο, όπου ο Νίκολιτς είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation, οι βασικές επιλογές αναμένεται να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα. Ο Σέρβος περιμένει από τους παίκτες του περισσότερη ενέργεια, μεγαλύτερη ένταση και κυρίως τη σωστή νοοτροπία που έλειψε από την αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, στοιχεία τα οποία θεωρεί απαραίτητα προκειμένου η ΑΕΚ να επιστρέψει στα τρίποντα.

Όπως είχε επισημάνει χαρακτηριστικά κι ο ίδιος ο Νίκολιτς, «η εμφάνισή μας θα πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα», αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απαίτηση που υπάρχει για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι. Η ΑΕΚ θέλει να παρουσιάσει μια εικόνα ανάλογη των απαιτήσεων του αγώνα και ο προπονητής της δεν έχει, επί της ουσίας, πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τα πλάνα του.

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Ο Στρακόσα αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα επιστρέφει η τετράδα των Πήλιου, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Μαρίν θα πάρει ξανά θέση, με τον Βιτάλις να έχει το προβάδισμα για να αγωνιστεί δίπλα του. Στα άκρα, ο Μάγιερ αναμένεται να επανέλθει στη μία πλευρά, ενώ για την άλλη θέση υπάρχουν οι επιλογές των Κοϊτά, Ζούμπκοφ και Γκατσίνοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης, το φορμαρισμένο δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς αναμένεται να πάρει ξανά θέση.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγιερ, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.