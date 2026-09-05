ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου (05/09) ο Ντιέγκο Κόστα, με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ.

Ο 27χρονος στόπερ έφτασε στη συμπρωτεύουσα και πλέον το επόμενο βήμα είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμβολαίου του και στη συνέχεια η επίσημη ανακοίνωση από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κρασνοντάρ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς. Η άφιξη του Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη είχε ένα απρόοπτο, καθώς χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από μία ώρα για να παραλάβει τις αποσκευές του, με αποτέλεσμα να βγει με καθυστέρηση από την αίθουσα αφίξεων.