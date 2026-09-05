· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ, Ντιέγκο Κόστα, έφτασε το πρωί του Σαββάτου (05/09) στη Θεσσαλονίκη, όπου θα περάσεις τις απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει κι επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου (05/09) ο Ντιέγκο Κόστα, με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ.

Ο 27χρονος στόπερ έφτασε στη συμπρωτεύουσα και πλέον το επόμενο βήμα είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμβολαίου του και στη συνέχεια η επίσημη ανακοίνωση από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κρασνοντάρ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς. Η άφιξη του Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη είχε ένα απρόοπτο, καθώς χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από μία ώρα για να παραλάβει τις αποσκευές του, με αποτέλεσμα να βγει με καθυστέρηση από την αίθουσα αφίξεων.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:40 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Πρεμιέρα με ντέρμπι νεοφώτιστων, Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος | Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

10:17 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

09:55 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Άρης: Απόλυτη συγκέντρωση για την αντίδραση στην «Ένωση» - Το πλάνο του Νίκολιτς

09:34 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην Κύπρο ο Μπακασέτας – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ

09:12 SUPER LEAGUE

Super League: Πού θα δείτε το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, ΑΕΚ – Άρης και το Βόλος – Ολυμπιακός

08:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίθανες ατάκες Μουρίνιο μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν ξέρω πώς χάσαμε, ήμασταν αφελείς»

08:38 BET ON

Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ίντερ - Νάπολι

08:15 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ–Άρης: «Κιτρινόμαυρη»… μονομαχία στη Νέα Φιλαδέλφεια

08:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ρεάλ Μαδρίτης την… πάτησε στην Ανδαλουσία – Τα highlights της ήττας από την Μπέτις

07:58 EUROLEAGUE

Euroleague: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ανταγωνιστούμε το NBA Europe» - Οι δηλώσεις Μπουένο

07:49 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ολυμπιακός: Με φόρα από το Κύπελλο για την τρίτη νίκη

06:43 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Στους «16» του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας