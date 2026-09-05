Super League 2: Πρεμιέρα με ντέρμπι νεοφώτιστων, Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος | Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η φετινή Super League 2 ξεκινά με μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που μόλις άφησαν πίσω τους τη Γ’ Εθνική και επιστρέφουν στις εθνικές κατηγορίες με στόχο να καθιερωθούν.

Ο Πανθρακικός υποδέχεται στην Κομοτηνή τον ΠΑΣ Πύργος, σε ένα παιχνίδι όπου αμφότεροι αναζητούν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στη νέα κατηγορία. Για τις δύο ομάδες είναι δύσκολο να υπάρξει ασφαλής εικόνα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για δύο νέα σύνολα σε σχέση με την περσινή τους παρουσία.

Το Πανθρακικός - ΠΑΣ Πύργος είναι προγραμματισμένο για τις 16:00. Δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη

Ο νέος χάρτης της Super League 2

Η Super League 2 επιστρέφει φέτος σε μια μορφή που είχε χρησιμοποιηθεί ξανά πριν από οκτώ χρόνια. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 16 ομάδες σε έναν όμιλο, σε δύο γύρους και συνολικά 30 αγωνιστικές, χωρίς playoffs και playouts. Από την κατηγορία θα προβιβαστούν δύο ομάδες στη Super League, ενώ τέσσερις θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική. Αντίστοιχα, δύο ομάδες θα πάρουν τον δρόμο προς τη Super League 2 από τη μεγάλη κατηγορία και τέσσερις από τη Γ’ Εθνική, με αποτέλεσμα και τη νέα σεζόν η δεύτερη κατηγορία να παραμείνει στις 16 ομάδες.

Τι ισχύει για τις ομάδες Β’

Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν κι οι δεύτερες ομάδες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Αστέρα AKTOR. Οι ομάδες Β’ δεν έχουν δικαίωμα προβιβασμού, μπορούν όμως να υποβιβαστούν κανονικά. Αν η πρώτη ομάδα ενός συλλόγου υποβιβαστεί στη Super League 2, η δεύτερη ομάδα του διαλύεται αυτομάτως.

Οι… νεοφερμένοι της κατηγορίας

Στη Super League 2 επέστρεψαν από τη Super League η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός, ενώ από τη Γ’ Εθνική ανέβηκαν ο Πανθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος κι ο ΠΑΣ Πύργος. Ο Πανθρακικός σηματοδοτεί, μάλιστα, την επιστροφή της Θράκης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Την 16άδα συμπληρώνουν ο Πανιώνιος, η Μαρκό, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Athens Kallithea, η Ελλάς Σύρου και ο Νέστος Χρυσούπολης.

Η 1η αγωνιστική της Super League 2

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου

16:00 Πανθρακικός - ΠΑΣ Πύργος

Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου

16:00 Νέστος Χρυσούπολης - ΑΠΣ Ζάκυνθος

16:00 Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR Β’

16:00 ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου

16:00 Μαρκό - Πανσερραϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Athens Kallithea FC - Νίκη Βόλου

17:30 Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς

Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου