US Open: «Κάποιος καπνίζει χόρτο» – Η Σαμπαλένκα διέκοψε το ματς λόγω της μυρωδιάς

Μια ασυνήθιστη διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με την Ραχιμόβα για τον τρίτο γύρο του US Open, καθώς η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ενημέρωσε τη διαιτητή για έντονη μυρωδιά κάνναβης που είχε φτάσει στο κορτ.

Η Σαμπαλένκα προηγούνταν με 3-0 και 30-0 στο πρώτο σετ, όταν σταμάτησε προσωρινά το παιχνίδι κι απευθύνθηκε στη διαιτητή, Εύα Ασντεράκι-Μουρ. «Κάποιος καπνίζει χόρτο», της είπε, ζητώντας παράλληλα να γίνει κάτι, καθώς, όπως ανέφερε, η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη.

Παρά την ασυνήθιστη διακοπή, η Λευκορωσίδα συνέχισε κανονικά την προσπάθειά της και επικράτησε τελικά της Ραχιμόβα με 6-3, 6-4, παίρνοντας την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Σαμπαλένκα εξήγησε πως δεν είχε πρόβλημα με όσους επιλέγουν να καπνίσουν, αλλά θα προτιμούσε να το κάνουν μακριά από τα γήπεδα. «Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να καπνίζετε ό,τι θέλετε, να χαλαρώνετε όσο θέλετε, αλλά σας παρακαλώ, μην το κάνετε κοντά στα γήπεδα τένις», ανέφερε χαμογελώντας, εξηγώντας πως η μυρωδιά δυσκολεύει έναν αθλητή που προσπαθεί να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι καινούργιο για το US Open, καθώς στο παρελθόν έχουν υπάρξει και άλλες διαμαρτυρίες αθλητών για τη μυρωδιά κάνναβης στην περιοχή του Flushing Meadows.

Η χρήση κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς είναι νόμιμη για άτομα άνω των 21 ετών στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ενώ, παρότι το κάπνισμα απαγορεύεται εντός του συγκροτήματος, ο καπνός από το γειτονικό πάρκο Flushing Meadows-Corona μπορεί να μεταφερθεί από τον αέρα και να φτάσει μέχρι τα γήπεδα.