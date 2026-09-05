AEK - Άρης: Οι πιθανές επιλογές του Γρηγορίου για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Με το απόλυτο των δύο νικών απέναντι σε Καλαμάτα και ΟΦΗ, ο Άρης πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρώτη του μεγάλη δοκιμασία στη φετινή Super League.

Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνται από την ΑΕΚ το βράδυ του Σαββάτου (05/09, 21:00), σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Η «Ένωση» προέρχεται από το 1-1 με την Κηφισιά και θα αναζητήσει την επιστροφή στις νίκες, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις της αναμέτρησης για τον Άρη.

Παρ' όλα αυτά, οι «κίτρινοι» έχουν ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και θέλουν να διατηρήσουν τη θετική τους πορεία, διεκδικώντας ένα αποτέλεσμα σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του πρώτου κομματιού της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Ο Βέλιο θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα οι Ρίτσαρντς, Φαντιγκά και Γένσεν αναμένεται να διατηρήσουν τη θέση τους. Η διαφοροποίηση αφορά τον Σούταλο, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Φαμπιάνο και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη.

Στον άξονα, ο Μπασίρου και ο Ράτσιτς αναμένεται να αποτελέσουν ξανά το δίδυμο στα χαφ, με τον Μανού Γκαρθία να αγωνίζεται μπροστά τους. Ο Γρηγορίου είχε να διαχειριστεί το δίλημμα ανάμεσα στον Ισπανό και τον Κουαμέ για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, όμως ο πρώτος έχει το προβάδισμα, καθώς ο Ιβοριανός δεν βρίσκεται ακόμη στο 100% της ετοιμότητάς του.

Η άλλη πιθανή αλλαγή αφορά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όπου ο Γιαννιώτας αναμένεται να πάρει τη θέση του Παλάσιος. Στην απέναντι πλευρά θα παραμείνει ο Γκαρέ, ενώ ο Καντεβέρε διατηρεί τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης.

Η πιθανή ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Μπασίρου, Ράτσιτς, Γκαρέ, Μανού Γκαρθία, Γιαννιώτας, Καντεβέρε.