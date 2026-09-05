Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανησυχία στη Γαλατασαράι για τον τραυματισμό του Όσιμεν

Η Γαλατασαράι έκανε το «3 στα 3» στο τουρκικό πρωτάθλημα, «λυγίζοντας» 3-2 την Μπασακσεχίρ εκτός έδρας με γκολ του Γκάμπριελ Σάρα στο 90ό λεπτό, ωστόσο η νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βίκτορ Όσιμεν.

Ο Νιγηριανός επιθετικός ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για την «Τσιμ Μπομ» στο 16’, επιβεβαιώνοντας και πάλι την εξαιρετική του κατάσταση, καθώς έφτασε τα έξι γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις. Στο 33ο λεπτό, όμως, έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Οκάν Μπουρούκ, το πρόβλημα του 27χρονου φορ βρίσκεται στη βουβωνική χώρα, με τις πρώτες πληροφορίες από την Τουρκία να μην είναι πάντως ξεκάθαρες ως προς τη σοβαρότητά του.

Ο προπονητής της Γαλατασαράι εμφανίστηκε καθησυχαστικός στη συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως οι τραυματισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν συνήθως μικρότερο χρόνο αποθεραπείας σε σχέση με άλλους, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα πως ο Όσιμεν θα επιστρέψει σύντομα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, γνωστός γιατρός στην Τουρκία ανέφερε πως το σημείο του τραυματισμού ενδέχεται να είναι τέτοιο που θα μπορούσε να κρατήσει τον Νιγηριανό εκτός δράσης για διάστημα 3-4 μηνών, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στις τάξεις της Γαλατασαράι.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, στις 8 Δεκεμβρίου (22:00), στη Νέα Φιλαδέλφεια.