Στέφανος Τσιτσιπάς: Στους «16» του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε και πάλι να κάνει ανατροπή, όμως αυτή τη φορά το αποτέλεσμα τον έφερε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των «16» του US Open.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο53 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Γίρι Λεχέτσκα, Νο18, με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1, έπειτα από 2 ώρες και 30 λεπτά κι εξασφάλισε την παρουσία του στον τέταρτο γύρο ενός Grand Slam για πρώτη φορά μετά το Roland Garros του 2024.

Το πρώτο σετ ήταν το μοναδικό σημείο της αναμέτρησης στο οποίο ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, έχοντας μόλις ένα hold στο σερβίς του. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, ο Έλληνας τενίστας πήρε τον έλεγχο του κορτ, ακόμη και στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τρίτο σετ, κι ουσιαστικά δεν επέτρεψε στον Λεχέτσκα να δημιουργήσει ξανά σοβαρές προϋποθέσεις για να απειλήσει το σερβίς του.

Ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 άσους και πέντε διπλά λάθη, πέρασε το 58% των πρώτων σερβίς, κερδίζοντας το 71% των πόντων σε αυτά (45/63), ενώ στο δεύτερο σερβίς είχε ποσοστό 60% (27/45). Παράλληλα, είχε περισσότερους winners από τον αντίπαλό του (34-22), λιγότερα αβίαστα λάθη (30-41) και αξιοποίησε πέντε από τις εννέα ευκαιρίες που δημιούργησε για break.

Το ξεκίνημα του αγώνα, πάντως, δεν προμήνυε την εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Ο Λεχέτσκα κατάφερε να πάρει δύο συνεχόμενα breaks και να προηγηθεί με 3-0, με τον Τσιτσιπά να απαντά μειώνοντας σε 3-1, παίρνοντας πίσω το ένα από τα δύο break. Ο Τσέχος, όμως, βρήκε νέο break για το 4-1 και λίγο αργότερα έκλεισε το πρώτο σετ με 6-2.

Αυτό ήταν ουσιαστικά και το τελευταίο σημείο του αγώνα όπου ο Λεχέτσκα μπόρεσε να πιέσει το σερβίς του Τσιτσιπά, με μοναδική εξαίρεση το τρίτο σετ, όταν έφτασε στο μοναδικό break-point που είχε σε εκείνο το διάστημα.

Η αντίδραση του Έλληνα τενίστα ήταν άμεση και εμφατική. Στο δεύτερο σετ, αφού οι δύο παίκτες πήγαν μαζί μέχρι το 1-1, ο Τσιτσιπάς πάτησε το... γκάζι και πήρε τα επόμενα πέντε games, φτάνοντας στο 6-1 μέσα σε 32 λεπτά, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση σε 1-1. Μάλιστα, σε αυτό το σετ έκανε μόλις δύο λάθη.

Το τρίτο σετ ήταν το μοναδικό που εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη, καθώς αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους και δεν επέτρεψαν στον αντίπαλό τους να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Η λύση δόθηκε στο tie-break, όπου ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε πιο ψύχραιμος, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Λεχέτσκα και πήρε το σετ με 7-3, κάνοντας το 2-1.

Το τέταρτο σετ είχε παρόμοια εικόνα με το δεύτερο. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε αρχικά σε 1-1 και στη συνέχεια κατέκτησε τα πέντε τελευταία games της αναμέτρησης, φτάνοντας στο 6-1 και ολοκληρώνοντας με πανηγυρικό τρόπο την πρόκρισή του στους «16» του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα θα είναι ένας εκ των αριστερόχειρων Μπεν Σέλτον και Ντένις Σαποβάλοφ, με τον Τσιτσιπά να διεκδικεί πλέον την παρουσία του στην προημιτελική φάση.