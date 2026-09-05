Η πρώτη... γεύση από τον νέο Παναθηναϊκό AKTOR (vid)

Παρκέ μετά από σχεδόν τρεις μήνες «πάτησαν» οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, με το φιλικό απέναντι στο Μαρούσι να αποτελεί αγωνιστικό... ξεμούδιασμα για τους «πράσινους».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για αγώνα, έστω και φιλικό, έπειτα από 14 χρόνια, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που βοηθούν στην προετοιμασία, ενώ είχε να διαχειριστεί ταυτόχρονα και τις απουσίες.

Μέσω των social media, το «τριφύλλι» δημοσίευσε βίντεο με στιγμές από την αναμέτρηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά, δίνοντας έτσι μια πρώτη εικόνα στους φιλάθλους του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δείτε το βίντεο: