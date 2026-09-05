Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στους «16» του US Open

Τον αντίπαλό του στη φάση των «16» του αμερικανικού Open έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει την ευκαιρία να προκριθεί στα προημιτελικά του Grand Slam.

Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στους «16» του US Open
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Τον Μπεν Σέλτον θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη φάση των «16» του US Open, με τους δύο τενίστες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός (Νο.9) σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση επικρατώντας του Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.48) με 3-1 σετ (7-6(3), 6-7(5), 6-3, 6-4), σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, με τον 23χρονο να «σφραγίζει» τη νίκη στις λεπτομέρειες,

Ο «Στέφ» (Νο.53) διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της φετινής σεζόν. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στους «16» του US Open, με τη μάχη κόντρα στον Σέλτον να αποτελεί ένα από τα πιο αμφίρροπα και ενδιαφέροντα ζευγάρια της φάσης.

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