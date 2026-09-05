«Γήπεδο στον ΠΑΟΚ χθες»

Η Θεσσαλονίκη άνοιξε τις πύλες της για την πραγματοποίηση της Διεθνούς Έκθεσης για το 2026 και στη συμπρωτεύουσα επικρατεί αναβρασμός!

Με αφορμή λοιπόν τη ΔΕΘ ο κόσμος του ΠΑΟΚ γέμισε το κέντρο της πόλης με φέιγ βολάν όπου από τη μία όψη ήταν το γήπεδο της Τούμπας και από την άλλη αναφερόταν χαρακτηριστικά πως Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα!

Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσουν πως όπως βοηθήθηκαν οι ομάδες της Αθήνας για να αποκτήσουν γήπεδο, θα πρέπει να γίνει το ίδιο και με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον αποδέκτη των μηνυμάτων αυτών να είναι ξεκάθαρος το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ!