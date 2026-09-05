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«Γήπεδο στον ΠΑΟΚ χθες»

Εν όψει ΔΕΘ ο κόσμος του ΠΑΟΚ γέμισε την πόλη με φέιγ βολάν αναφορικά με την νέα Τούμπα γράφοντας χαρακτηριστικά πως Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα!

«Γήπεδο στον ΠΑΟΚ χθες»
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Με αφορμή λοιπόν τη ΔΕΘ ο κόσμος του ΠΑΟΚ γέμισε το κέντρο της πόλης με φέιγ βολάν όπου από τη μία όψη ήταν το γήπεδο της Τούμπας και από την άλλη αναφερόταν χαρακτηριστικά πως Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα!

Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσουν πως όπως βοηθήθηκαν οι ομάδες της Αθήνας για να αποκτήσουν γήπεδο, θα πρέπει να γίνει το ίδιο και με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον αποδέκτη των μηνυμάτων αυτών να είναι ξεκάθαρος το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ!

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