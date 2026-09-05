«Εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Αλεξανδρόπουλου στη Σπόρτινγκ»

Σε αναζήτηση λύσης για το μέλλον του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου βρίσκεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με πορτογαλικά δημοσιεύματα να αφήνουν πλέον ανοικτό ακόμα και το ενδεχόμενο λύσης της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με την «A Bola», τα «λιοντάρια» παρότι συμπεριέλαβαν τον Έλληνα μέσο στη λίστα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, επιθυμούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βρεθεί ο τρόπος ώστε ο 24χρονος να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Παρότι το όνομά του συνδέθηκε πρόσφατα με τον ΟΦΗ, ενώ βρέθηκε πολύ κοντά και στην τουρκική Γκεντσλερμπιρλιγκί, οι υποθέσεις αυτές δεν προχώρησαν, με τον παίκτη να παραμένει προς το παρόν στο ρόστερ των Πορτογάλων.

Εφόσον δεν βρεθεί πρόταση για μεταγραφή ή δανεισμό, η Σπόρτινγκ εξετάζει σοβαρά την επιλογή να αφήσει ελεύθερο τον Αλεξανδρόπουλο, προκειμένου να ελαφρύνει το ρόστερ της και να διευκολύνει τον ποδοσφαιριστή στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.