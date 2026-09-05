Ντόρσεϊ: «Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, θα δούμε τι θα γίνει»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκ των διακριθέντων στην πρώτη φιλική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο του τουρνουά Crete IBT.

Ο ομογενής γκαρντ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου με τους «ερυθρόλευκους» και όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος με δηλώσεις του, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στο θέμα της ανανέωσης μέχρι στιγμής.

Παρ' όλα αυτά, ο 30χρονος εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στους «Πειραιώτες», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν περνάει μόνο από τα δικά του χέρια.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Amerikanos24:

«Ο στόχος μου δεν είναι ποτέ να κάνω κάτι για τέτοιους λόγους. Παίζω το ίδιο κάθε χρόνο. Κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο.

Προς το παρόν, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου. Μπορώ να ελέγξω μόνο αυτά που εξαρτώνται από εμένα.

Έτσι, είμαστε εδώ που είμαστε. Για το μέλλον μου, θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως.

Δεν αλλάζω τακτική όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Η νοοτροπία μου είναι η ίδια».