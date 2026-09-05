«Πρόταση του ΠΑΟΚ στη Γιαγκελόνια για τον Αμπράμοβιτς»

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ φαίνεται να βρίσκεται ο βασικός τερματοφύλακας τη Γιαγκελόνια, με τον «Δικέφαλο του Βορρά», όπως αναφέρουν πολωνικά δημοσιεύματα να έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς.

Συγκεκριμένα, στα γραφεία της ομάδας από το Μπιαλίστοκ έχει καταφθάσει πρόταση για τον 22χρονο κίπερ, ο οποίος αποτελεί σταθερά της ομάδας του, έχοντας καθιερωθεί ως πρώτη λύση κάτω από τα γκολπόστ.

Ο Αμπράμοβιτς έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 113 εμφανίσεις με τη φανέλα της πρώτης ομάδας, κρατώντας σε 36 παιχνίδια ανέπαφη την εστία του.

Η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Γιαγκελόνια λήγει το 2028.