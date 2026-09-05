· ΑΠΟΕΛ · Παναθηναϊκός

Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ (vid)

Μόνο τα τυπικά μένουν ώστε ο Τάσος Μπακασέτας να γίνει παίκτης του ΑΠΟΕΛ, με την κυπριακή ομάδα να προαναγγέλλει μέσω των social media τη μεταγραφή του αρχηγού της Εθνικής ομάδας.

Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παίκτης του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να λογίζεται ο Τάσος Μπακασέτας, με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας να βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για λογαριασμό της ομάδας από τη Λευκωσία.

Πλέον μένουν μόνο τα τυπικά ώστε να ανακοινωθεί συμφωνία, με τον ΑΠΟΕΛ μέσω ενός βίντεο στα social media να... αποκαλύπτει τη μεγάλη μεταγραφή.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι» με απολογισμό 20 γκολ και 10 ασίστ σε 6.807' αγωνιστικά λεπτά,

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/Dc5uai5MTwX/
COMMENTS
LATEST NEWS
16:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ για τη Bundesliga με βασικό τον Καρέτσα

16:20 SUPER LEAGUE

Με σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό

15:57 OPINION

Οι αναμνήσεις που ξαναγύρισαν και το ευχέλαιο που… επιβάλλεται

15:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ (vid)

15:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φλικ: «Ο Γιαμάλ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, θα δούμε κατά πόσο θα μπορεί να παίξει αύριο»

15:13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνετρίβη μαχητικό Phantom F-4 στην Athens Flying Week! (pics)

14:55 SUPER LEAGUE

«Πρόταση του ΠΑΟΚ στη Γιαγκελόνια για τον Αμπράμοβιτς»

14:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντόρσεϊ: «Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, θα δούμε τι θα γίνει»

14:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νιουκάστλ - Μπόρνμουθ για την 3η αγωνιστική της Premier League

14:15 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Ο «υπερυπολογιστής» του FMD έκανε τις προβλέψεις του για την League Phase του Champions League

13:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Αλεξανδρόπουλου στη Σπόρτινγκ»

13:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γήπεδο στον ΠΑΟΚ χθες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας