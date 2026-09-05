Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ (vid)

Παίκτης του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να λογίζεται ο Τάσος Μπακασέτας, με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας να βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για λογαριασμό της ομάδας από τη Λευκωσία.

Πλέον μένουν μόνο τα τυπικά ώστε να ανακοινωθεί συμφωνία, με τον ΑΠΟΕΛ μέσω ενός βίντεο στα social media να... αποκαλύπτει τη μεγάλη μεταγραφή.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι» με απολογισμό 20 γκολ και 10 ασίστ σε 6.807' αγωνιστικά λεπτά,

Δείτε το βίντεο: