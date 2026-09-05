· ΠΑΟΚ

Με σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, έχοντας όμως τέσσερις απουσίες. Ο Λίσι άφησε εκτός τους τραυματίες Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.

Με σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Αλέσιο Λίσι να καταρτίζει την αποστολή για την αναμέτρηση της Κυριακής (06/09, 21:30) στο ΟΑΚΑ. Εκτός έμειναν οι Λουσέ και Χατζηδιάκος, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με θλάση, καθώς και οι τραυματίες Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.

Το πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε rondo. Το τεχνικό επιτελείο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και την αμυντική τακτική, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ για τη Bundesliga με βασικό τον Καρέτσα

16:20 SUPER LEAGUE

Με σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό

15:57 OPINION

Οι αναμνήσεις που ξαναγύρισαν και το ευχέλαιο που… επιβάλλεται

15:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ (vid)

15:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φλικ: «Ο Γιαμάλ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, θα δούμε κατά πόσο θα μπορεί να παίξει αύριο»

15:13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνετρίβη μαχητικό Phantom F-4 στην Athens Flying Week! (pics)

14:55 SUPER LEAGUE

«Πρόταση του ΠΑΟΚ στη Γιαγκελόνια για τον Αμπράμοβιτς»

14:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντόρσεϊ: «Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, θα δούμε τι θα γίνει»

14:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νιουκάστλ - Μπόρνμουθ για την 3η αγωνιστική της Premier League

14:15 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Ο «υπερυπολογιστής» του FMD έκανε τις προβλέψεις του για την League Phase του Champions League

13:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Αλεξανδρόπουλου στη Σπόρτινγκ»

13:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γήπεδο στον ΠΑΟΚ χθες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας