Με σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Αλέσιο Λίσι να καταρτίζει την αποστολή για την αναμέτρηση της Κυριακής (06/09, 21:30) στο ΟΑΚΑ. Εκτός έμειναν οι Λουσέ και Χατζηδιάκος, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με θλάση, καθώς και οι τραυματίες Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.

Το πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε rondo. Το τεχνικό επιτελείο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και την αμυντική τακτική, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.