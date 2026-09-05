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Παναθηναϊκός AKTOR: Το ρόστερ και οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν συγκεντρωτικά τα ονόματα των 18 παικτών που απαρτίζουν το ρόστερ τους, με τους αριθμούς στις φανέλες του καθενός. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ρόστερ και οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχωρά την προετοιμασία του. Θέλοντας να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται τη στιγμή που θα αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Μιας απαιτητικής σεζόν και συγχρόνως ιδιαίτερα φιλόδοξης. Με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την ενίσχυση του ρόστερ, να δεσπόζουν.

Το «τριφύλλι» μέσω social media παρουσίασε τα ονόματα και τους αριθμούς στις φανέλες του νέου ρόστερ. Το οποίο αποτελείται από 18 παίκτες συνολικά.

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού για το 2026-27:

0.Καλαϊτζάκης

3.Φρανσίσκο

6.Μωραΐτης

7.Μπάντιο

10.Σλούκας

11.Χέιζ-Ντέιβις

12.Βαρβαρίτης

17.Ρογκαβόπουλος

22.Γκραντ

24.Κουζέλογλου

25.Ναν

26.Λεσόρ

28.Γιαμπουσέλε

32.Μπόνγκα

41.Ερνανγκόμεθ

44.Μήτογλου

72.Μαντζούκας

93.Φαλ

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