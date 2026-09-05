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Premier League: «Έσωσε» στο τέλος το αήττητό της η Νιούκαστλ κόντρα στην Μπόρνμουθ

Ράμσεϊ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή.

Premier League: «Έσωσε» στο τέλος το αήττητό της η Νιούκαστλ κόντρα στην Μπόρνμουθ
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Θρίλερ μέχρι το τελευταίο λεπτό στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με τη Νιούκαστλ να αποφεύγει την ήττα απέναντι στη Μπόρνμουθ και να παραμένει αήττητη στη φετινή Premier League. Οι «ανθρακωρύχοι» βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ, όμως κατάφεραν να επιστρέψουν και να πάρουν τον βαθμό με το γκολ του Τζέικομπ Ράμσεϊ στο 88’.

Η Μπόρνμουθ μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα μόλις στο 9ο λεπτό, όταν ο Ταβέρνιερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η ομάδα του Ματίας Γιάισλε βρέθηκε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση στο 35’, καθώς το αυτογκόλ του Τιαό διαμόρφωσε το 0-2.

Η αντίδραση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση. Μόλις δύο λεπτά μετά το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων, ο Μπαρνς μείωσε σε 1-2 και έδωσε ξανά ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η Νιούκαστλ πίεσε για την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος και τελικά δικαιώθηκε λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Ο Ράμσεϊ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή, καθώς στο 88’ βρήκε δίχτυα και έγραψε το τελικό 2-2.

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