Ολυμπιακός: Το βίντεο της ΚΑΕ από την προπόνηση πριν το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα

Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Ολυμπιακού στα επίσημα φιλικά προετοιμασίας, με τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατούν με 82-77 της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του τουρνουά της Κρήτης (Crete IBT).

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης μαζί με τη νίκη εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό της διοργάνωσης, όπου το βράδυ της Κυριακής (06/09, 20:30) θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα, με το σύνολο του Ίμπον Ναβάρο να επικρατεί στον δικό του ημιτελικό με την Αρμάνι Μιλάνο.

Μέσω ενός βίντεο στα social media, η ΚΑΕ του Πειραιά μοιράστηκε στιγμές από τη σημερινή προπόνηση (05/09), με τους παίκτες να προετοιμάζονται για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.