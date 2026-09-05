ΟΦΗ: «Κλειδώνει» η τοποθεσία για το νέο γήπεδο

Σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το μεγάλο σχέδιο κατασκευής νέου γηπέδου προχώρησε ο ΟΦΗ, καθώς πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9) νέα συνάντηση στη Λότζια με αντικείμενο τη δημιουργία της μελλοντικής έδρας της ομάδας.

Στο τραπέζι τέθηκαν τα δεδομένα που αφορούν την επιλογή της τοποθεσίας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλευρά των Ομιλητών έχει πλέον ξεχωρίσει συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για την Κορώνη Μαγαρά, όπου εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του συλλόγου.

Το πλάνο αφορά ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας περίπου 15.000 θεατών, χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά στις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο. Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα ευρύτερο αθλητικό συγκρότημα, με τις απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και χώρους στάθμευσης, ώστε η νέα έδρα να πληροί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου γηπέδου υψηλού επιπέδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Ηλίας Πουρσανίδης. Ο πρόεδρος των Κρητικών φέρεται να έκανε σαφές πως ο Όμιλος έχει καταλήξει στην περιοχή που θεωρεί καταλληλότερη για την υλοποίηση του φιλόδοξου εγχειρήματος.

Παρότι ο ΟΦΗ έχει εξασφαλίσει τη χρήση του Παγκρητίου Σταδίου για τα επόμενα εννέα χρόνια, ο στόχος παραμένει η δημιουργία της δικής του σύγχρονης έδρας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, οι διαδικασίες έχουν ήδη μπει σε τροχιά και οι επαφές με τον Δήμο Ηρακλείου αναμένεται να συνεχιστούν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις και τα επόμενα στάδια του project.