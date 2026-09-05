Formula 1: Έκπληξη στη Μόντσα και pole position ο Γκασλί
Ο Γάλλος οδηγός της Alpine θα εκκινήσει πρώτος στο ιταλικό grand prix, αφήνοντας πίσω του Ράσελ και Πιάστρι.
Το ιστορικό grand prix της Μόντσα, έκρυβε μεγάλη έκπληξη στα επίσημα δοκιμαστικά. Ο Πιερ Γκασλί της Alpine ξάφνιασε τους πάντες, κάνοντας τον ταχύτερο γύρο. Έτσι, θα εκκινήσει πρώτος στον μεγάλο αγώνα.
Δίπλα του θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ενώ τρίτος και από πίσω του θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren. Στην 4η και 5η θέση οι δύο Ferrari με Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.
COMMENTS