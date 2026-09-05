Formula 1: Έκπληξη στη Μόντσα και pole position ο Γκασλί

Ο Γάλλος οδηγός της Alpine θα εκκινήσει πρώτος στο ιταλικό grand prix, αφήνοντας πίσω του Ράσελ και Πιάστρι.

Formula 1: Έκπληξη στη Μόντσα και pole position ο Γκασλί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ιστορικό grand prix της Μόντσα, έκρυβε μεγάλη έκπληξη στα επίσημα δοκιμαστικά. Ο Πιερ Γκασλί της Alpine ξάφνιασε τους πάντες, κάνοντας τον ταχύτερο γύρο. Έτσι, θα εκκινήσει πρώτος στον μεγάλο αγώνα.

hrdijyrxyamka-p.jfif

Δίπλα του θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ενώ τρίτος και από πίσω του θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren. Στην 4η και 5η θέση οι δύο Ferrari με Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:48 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί - Έκλαιγε ο Σιαμπάνης! (vid)

19:43 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Στην αποστολή ο Κούσουλος για το ματς με τον ΟΦΗ

19:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Εύκολη πρόκριση στο κύπελλο για τη ΛΑΣΚ

19:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σαν το παλιό καλό κρασί»: Συνεχίζει κανονικά στην εθνική Κροατίας ο Μόντριτς

19:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Με ηγέτη Χάαλαντ έμεινε αήττητη η Σίτι - Ισοπαλία για την Μπράιτον του Κωστούλα

18:46 SUPER LEAGUE

LIVE: Η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

18:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Βαριά» ήττα από την Εφές σε φιλικό

18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με απίθανη ανατροπή η Ντόρτμουντ του Καρέτσα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Χόφενχαϊμ!

18:25 AUTO MOTO

Formula 1: Έκπληξη στη Μόντσα και pole position ο Γκασλί

18:11 ΣΠΟΡ

US Open: Τότε θα διεξαχθεί ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σέλτον

18:00 SUPER LEAGUE 2

Πανθρακικός - Πύργος 0-0: «Λευκή» ισοπαλία στην πρεμιέρα

17:51 SUPER LEAGUE

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας