US Open: Τότε θα διεξαχθεί ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σέλτον

Ο Έλληνας τενίστας μάχεται για μια θέση στα προημιτελικά του τέταρτου Grand Slam της σεζόν.

US Open: Τότε θα διεξαχθεί ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σέλτον
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Ένα ακόμη μεγάλο εμπόδιο καλείται να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο US Open, καθώς στον δρόμο του προς τα προημιτελικά βρίσκεται πλέον ο Μπεν Σέλτον.

Ο Αμερικανός τενίστας βρίσκεται στο Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης και θα αντιμετωπίσει τον Έλληνα πρωταθλητή στο Arthur Ashe, σε αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9), με τηλεοπτική μετάδοση από το Eurosport 1.

Τσιτσιπάς και Σέλτον έχουν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, με τον Έλληνα να έχει πάρει τη νίκη στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Σινσινάτι το 2023. Εκείνο το παιχνίδι κρίθηκε σε δύο ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σετ.

Ο νικητής του ζευγαριού θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Τόμι Πολ.

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