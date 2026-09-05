· Μπορούσια Ντόρτμουντ · Χόφενχαϊμ

Με απίθανη ανατροπή η Ντόρτμουντ του Καρέτσα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Χόφενχαϊμ!

Η Ντόρτμουντ με αντεπίθεση διαρκείας στο τελευταίο μισάωρο, γύρισε από την «κόλαση» του 2-0 και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γκιρασί, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Χόφενχαϊμ, αντιπάλου του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού στο Europa League.

Με απίθανη ανατροπή η Ντόρτμουντ του Καρέτσα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Χόφενχαϊμ!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ σκληρή για να πεθάνει αποδείχθηκε η Ντόρτμουντ στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Χόφενχαϊμ για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga.

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς βρέθηκε να χάνει με 2-0 με την συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, όμως εκεί ανέλαβε δράση ο Σερχού Γκιρασί και με γκολ στο 61' και ασίστ στο 66' για το 2-2 του Φάμπιο Σίλβα, που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Καρέτσα, οι «κίτρινοι» έφεραν το παιχνίδι στα ίσια.

Η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 86ο λεπτό, με τον Χαϊντάρι να στέλνει άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, κάνοντας το 3-2 για τους Βεστφαλούς.

Ο Έλληνας άσος αγωνίστηκε για 62' λεπτά, παίρνοντας για ακόμη ένα παιχνίδι θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ από την άλλη, η προσεχής αντίπαλος του ΟΦΗ στο Europa League, Χόφενχαϊμ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι είδε το υπέρ της αποτέλεσμα να ανατρέπεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Λεβερκούζεν ξέσπασε στην Ουνιόν Βερολίνου διασύροντάς την με 4-0 στην «Μπάι Αρένα» και απάντησε με τον καλύτερο τρόπο στην ήττα-σοκ της πρεμιέρας, την ίδια ώρα που η Φράιμπουργκ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League διπλασίασε τις νίκες της επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της Πάντερμπορν.

Την παράσταση, έκλεψε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική η «σταχτοπούτα» Ελφερσμπεργκ, η οποία έκανε και αυτή το «2 στα 2» με μια μυθική ανατροπή στο Μενχενγκλάντμπαχ, επικρατώντας με 4-3 της τοπικής Μπορούσια παρότι βρέθηκε να χάνει με 3-1.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Στουτγάρδη - Κολωνία 4-1

Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου 4 - 0

Γκλάντμπαχ - Έλβερσμπεργκ 3 - 4

Πάντερμπορν - Φράιμπουργκ 0 - 1

Βέρντερ Βρέμης - Λειψία 3 - 1

Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ 2 - 3

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 19:30

Αμβούργο-Μάιντς 06/09

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09

COMMENTS
LATEST NEWS
19:48 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί - Έκλαιγε ο Σιαμπάνης! (vid)

19:43 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Στην αποστολή ο Κούσουλος για το ματς με τον ΟΦΗ

19:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Εύκολη πρόκριση στο κύπελλο για τη ΛΑΣΚ

19:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σαν το παλιό καλό κρασί»: Συνεχίζει κανονικά στην εθνική Κροατίας ο Μόντριτς

19:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Με ηγέτη Χάαλαντ έμεινε αήττητη η Σίτι - Ισοπαλία για την Μπράιτον του Κωστούλα

18:46 SUPER LEAGUE

LIVE: Η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

18:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Βαριά» ήττα από την Εφές σε φιλικό

18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με απίθανη ανατροπή η Ντόρτμουντ του Καρέτσα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Χόφενχαϊμ!

18:25 AUTO MOTO

Formula 1: Έκπληξη στη Μόντσα και pole position ο Γκασλί

18:11 ΣΠΟΡ

US Open: Τότε θα διεξαχθεί ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σέλτον

18:00 SUPER LEAGUE 2

Πανθρακικός - Πύργος 0-0: «Λευκή» ισοπαλία στην πρεμιέρα

17:51 SUPER LEAGUE

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας