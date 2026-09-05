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Premier League: Με ηγέτη Χάαλαντ έμεινε αήττητη η Σίτι - Ισοπαλία για την Μπράιτον του Κωστούλα

Οι «πολίτες επικράτησαν δύσκολα της Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ με 1-0.

Premier League: Με ηγέτη Χάαλαντ έμεινε αήττητη η Σίτι - Ισοπαλία για την Μπράιτον του Κωστούλα
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Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 3Χ3 στο ξεκίνημα της σεζόν, την ώρα που Νότιγχαμ και Τότεναμ έμεναν στο 0-0 στο «Σίτι Γκράουντ», με τους Λονδρέζους να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στη νέα σεζόν και την Φόρεστ μόλις τον δεύτερο μετά από 3 αγωνιστικές.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έπαιξε το πρώτο του 90λεπτο ως βασικός στην ενδεκάδα της Μπράιτον, παρά ταύτα οι «γλάροι» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα» με τον Βούσκοβιτς και να πάρουν το βαθμό απέναντι στη Λιντς (1-1).

Πρώτο «τρίποντο» και, μάλιστα, με ανατροπή πανηγύρισε η Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Φούλαμ με 3-2, ενώ Μπρέντφορντ και Σάντερλαντ μοπιράστηκαν βαθμούς κι εντυπώσεις στο Λονδίνο (1-1).

Νωρίτερα, η Νιούκαστλ αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 από τη Μπόρνμουθ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», κατάφερε να... επιστρέψει και, χάρη σε γκολ του Τζέικομπ Ράμσεϊ στο 88΄ να ισοφαρίσει σε 2-2 και να διατηρήσει το αήττητο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1

Μπράιτον-Λιντς 1-1

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Χαλ-Άστον Βίλα 19:30

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. (6/9, 16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (6/9, 18:30)

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