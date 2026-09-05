«Σαν το παλιό καλό κρασί»: Συνεχίζει κανονικά στην εθνική Κροατίας ο Μόντριτς

Ο Λούκα Μόντριτς ενημέρωσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Σλάβεν Μπίλιτς πως παραμένει στη διάθεση της εθνικής Κροατίας, δηλώνοντας έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επερχόμενες υποχρεώσεις για το Nations League.

Βαδίζοντας στα 41 του χρόνια, ο φυσικός ηγέτης των Κροατών αρνείται να βάλει «τελεία» στη διεθνή του καριέρα. Σε επικοινωνία που είχε με τον Μπίλιτς, ο έμπειρος μέσος ξεκαθάρισε πως θέλει να είναι κανονικά «παρών» στα επόμενα παιχνίδια, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, καθώς συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μίλαν, ο Μόντριτς κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ σε 2.864' αγωνιστικά λεπτά, ενώ συμμετείχε και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.