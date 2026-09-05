Αντίπαλοι ΑΕΚ: Εύκολη πρόκριση στο κύπελλο για τη ΛΑΣΚ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η ΛΑΣΚ την αγωνιστική της υποχρέωση στο Κύπελλο Αυστρίας, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Λιντς δεν αντιμετώπισε την παραμικρή δυσκολία απέναντι στην Ντοϊτσλαντσμπέργκ και επικράτησε με το εμφατικό 6-1, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Η διαφορά δυναμικότητας απέναντι στην ομάδα της Γ' κατηγορίας φάνηκε από τα πρώτα λεπτά. Η ΛΑΣΚ πήρε γρήγορα τον έλεγχο και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε μετατρέψει το ματς σε τυπική διαδικασία. Ο Λανγκ άνοιξε το σκορ στο 9', ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Κανέ έκανε το 2-0. Ο Ντάνεκ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 21', με τον Φλέκερ να διαμορφώνει το 4-0 στο 36'.

Η Ντοϊτσλαντσμπέργκ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μετά την ανάπαυλα και στο 48' κέρδισε πέναλτι. Ο Σουτσενάουερ, ωστόσο, απέκρουσε την εκτέλεση, όμως ο Ντέγκεν πήρε το «ριμπάουντ» και μείωσε προσωρινά σε 4-1.

Η ΛΑΣΚ δεν άφησε περιθώρια για περαιτέρω αμφισβήτηση. Ο Κανέ βρήκε ξανά δίχτυα στο 55', ανεβάζοντας το σκορ στο 5-1, ενώ ο Χόρβατ στο 67' έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα, γράφοντας το 6-1. Το τελικό σκορ θα μπορούσε μάλιστα να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στο 83' ο Κανέ αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Έτσι, η αντίπαλος της ΑΕΚ πήρε χωρίς να «ιδρώσει» την πρόκριση στον 3ο γύρο του αυστριακού Κυπέλλου και πλέον στρέφει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα απέναντι στην Ένωση.