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Κηφισιά: Στην αποστολή ο Κούσουλος για το ματς με τον ΟΦΗ

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Ιωάννη Κούσουλο να βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας.

Κηφισιά: Στην αποστολή ο Κούσουλος για το ματς με τον ΟΦΗ
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Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να έχει στη διάθεσή του και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ιωάννη Κούσουλο.

Ο Κούσουλος αποκτήθηκε από την Κηφισιά μετά την παρουσία του στην Ομόνοια, με την οποία είχε καταγράψει τέσσερις συμμετοχές πριν αποχωρήσει για την ελληνική ομάδα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Από την αποστολή, αντίθετα, απουσιάζει ο Ντε Λουίς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Εκτός έμεινε επίσης ο Βαν Άιμα, που αντιμετωπίζει κάποιες μικροενοχλήσεις, ενώ ο Έμπο δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση για λόγους τακτικής.

Η αποστολή της Κηφισιάς:

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μανσό, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Κούσουλος, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.

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