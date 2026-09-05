ΑΕΚ: «Βαριά» ήττα από την Εφές σε φιλικό

Στην τέταρτη θέση του «19. TUBAD Mehmet Baturalp Turnuvas?» ολοκλήρωσε την παρουσία της η ΑΕΚ, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 101-72 από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» παρατάχθηκε ξανά με αρκετές απουσίες, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν είχε στη διάθεσή του τους Δημήτρη Φλιώνη, Γκρέγκ Μπράουν, ΚιΣόν Φίζελ και Βασίλη Χαρτώνα. Η τουρκική ομάδα, από την άλλη, διέθετε περισσότερες λύσεις και το επιβεβαίωσε από τα πρώτα λεπτά.

Η Εφές πήρε γρήγορα τον έλεγχο και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (28-19). Η διαφορά αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στη δεύτερη περίοδο, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 14 πόντων (53-39). Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν ο παίκτης που κρατούσε επιθετικά την ΑΕΚ στο πρώτο μισό.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε στην επανάληψη. Η Εφές συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο, διεύρυνε σταδιακά την απόσταση και μετέτρεψε το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία, φτάνοντας τελικά στο 101-72.

Ο Μπρούνο Φερνάντο και ο Ματιέ Στραζέλ ήταν οι πρώτοι σκόρερ της Εφές με 15 πόντους έκαστος, ενώ 12 πρόσθεσε ο Ντάριο Σάριτς. Από πλευράς ΑΕΚ, ο Μπάρτλεϊ ξεχώρισε με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για την Αναντολού Εφές δεν αγωνίστηκε ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο και αναμένεται να μπει σταδιακά στις προπονήσεις της ομάδας. Απών ήταν και ο Γιώργος Παπαγιάννης, που συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 53-39, 78-57, 101-72.

AEK (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 12 (1 τριπ., 7 ριμπ.), Σκορδίλης 2, Νόλεϊ 5, Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 9 (2), Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 15 (1 τριπ., 8 ριμπ., 6 ασίστ), Τσαλμπούρης.

Εφές (Πάμπλο Λάσο): Εφές: Φερνάντο 15 (9 ριμπ., 2 ασίστ), Στράζελ 15 (1 ριμπ., 4 ασίστ), Ράσελ 13 (3 ριμπ., 5 ασίστ), Σάριτς 12 (5 ριμπ., 1 ασίστ), Λόιντ 11 (2 ριμπ., 1 ασίστ), Μάλκολμ 8 (3 ριμπ., 2 ασίστ), Κάι Τζόουνς 8 (6 ριμπ.), Ερκάν Γιλμάζ 6 (2 ριμπ., 3 ασίστ), Μουτάφ 6 (1 ριμπ., 4 ασίστ), Γιούστα 6 (1 ριμπ., 2 ασίστ), Καρουτάσου 1 (1 ασίστ), Γιλντιζλί (2 ριμπ., 2 ασίστ).