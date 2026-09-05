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Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (05/09, 19:00).

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
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Στον Βόλο φιλοξενείται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τον τοπικό ΝΠΣ στο Πανθεσσαλικό (05/09, 19:00) στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στοχεύει στο 3/3 και λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού για το αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, η ενδεκάδα είναι περίπου ίδια με εκείνη κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ο Ορτέγκα θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Γκαρθία και Έσε θα είναι στη μεσαία γραμμή, με τους Τσικίνο, Ρόκα και Ζότα Σίλβα να κινούνται πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ρόκα, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ελ Κααμπί

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