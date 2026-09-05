· Μπαρτσελόνα

Φλικ: «Ο Γιαμάλ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, θα δούμε κατά πόσο θα μπορεί να παίξει αύριο»

Ο Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια (06/09. 17:15) για την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ, με τον Γερμανό τεχνικό να μην δίνει ξεκάθαρη απάντηση όσον αφορά τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση του Μεστάγια

Φλικ: «Ο Γιαμάλ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, θα δούμε κατά πόσο θα μπορεί να παίξει αύριο»
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Αμφίβολος για τον αυριανό (6/9) αγώνα της Μπαρτσελόνα για τη La Liga εναντίον της Βαλένθια είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής του Χάνσι Φλικ, ο οποίος παρόλα αυτά ελπίζει να τον έχει διαθέσιμο.

«Ο Λαμίν; Προπονήθηκε ατομικά και όλα πήγαν καλά. Θα ταξιδέψει μαζί μας. Υπέστη ένα χτύπημα και είχε κάποιους πόνους, οπότε αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να προπονηθεί ξεχωριστά», δήλωσε ο Φλικ στη συνέντευξη Τύπου.

«Μετά την προπόνηση, μας είπε ότι ένιωθε καλά, οπότε θα ταξιδέψει και ελπίζω να μπορέσει να παίξει αύριο», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός προπονητής διευκρίνισε ότι θα αποφασίσει την Κυριακή αν ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει ή όχι, αναγνωρίζοντας ότι ίσως είναι καλύτερο «να ξεκουραστεί».

Θυμίζουμε πως ο νεοφερμένος Γκάμπριελ Ζεσούς, ο οποίος αποκτήθηκε από την Άρσεναλ τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου, θα μπορούσε να κάνει το ντεμπούτο του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, μετά την χθεσινή (4/9) πρώτη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στη σεζόν από τη Ρεάλ Μπέτις (1-0).

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