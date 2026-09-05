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ΑΕΚ: Ο «υπερυπολογιστής» του FMD έκανε τις προβλέψεις του για την League Phase του Champions League

Η γνωστή σελίδα του «Football Meets Data» έκανε τις προβλέψεις της για την τελική κατάταξη της League Phase του φετινού Champions League. Πού βρίσκεται η ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Ο «υπερυπολογιστής» του FMD έκανε τις προβλέψεις του για την League Phase του Champions League
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Στη διαδικασία της League Phase του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ, με την Ένωση να φιλοξενεί την ΛΑΣΚ στην «Allwyn Arena» (08/09, 19:45) για την 1η αγωνιστική.

Ωστόσο, πολύ δύσκολο έργο προβλέπει για τους «κιτρινόμαυρους» στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης η εξειδικευμένη πλατφόρμα "Football Meets Data", η οποία κατατάσσει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός της προνομιούχου 24άδας που οδηγεί στην επόμενη φάση.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η ΑΕΚ τοποθετείται στην 30ή θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, την ίδια ώρα που Κόμο και Σπόρτινγκ με 8 προκρίνονται στα νοκ-άουτ.

Στην κορυφή του πίνακα και την πρώτη οκτάδα που παίρνει την απευθείας πρόκριση βρίσκονται κατά σειρά οι:

  • Άρσεναλ
  • Ρεάλ Μαδρίτης
  • Μπαρτσελόνα
  • Λίβερπουλ
  • Μπάγερν Μονάχου
  • Παρί Σεν Ζερμέν
  • Μάντσεστερ Σίτι
  • Ίντερ

Η χαμηλή θέση στην εκτίμηση της πλατφόρμας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που έχει να αντιμετωπίσει η «Ένωση».

Υπενθυμίζεται πως οι οκτώ αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase είναι οι: Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Γαλατάσαραϊ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΛΑΣΚ Λιντς και Κόμο.

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