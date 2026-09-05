ΑΕΚ: Ο «υπερυπολογιστής» του FMD έκανε τις προβλέψεις του για την League Phase του Champions League
Η γνωστή σελίδα του «Football Meets Data» έκανε τις προβλέψεις της για την τελική κατάταξη της League Phase του φετινού Champions League. Πού βρίσκεται η ΑΕΚ.
Στη διαδικασία της League Phase του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ, με την Ένωση να φιλοξενεί την ΛΑΣΚ στην «Allwyn Arena» (08/09, 19:45) για την 1η αγωνιστική.
Ωστόσο, πολύ δύσκολο έργο προβλέπει για τους «κιτρινόμαυρους» στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης η εξειδικευμένη πλατφόρμα "Football Meets Data", η οποία κατατάσσει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός της προνομιούχου 24άδας που οδηγεί στην επόμενη φάση.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η ΑΕΚ τοποθετείται στην 30ή θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, την ίδια ώρα που Κόμο και Σπόρτινγκ με 8 προκρίνονται στα νοκ-άουτ.
Στην κορυφή του πίνακα και την πρώτη οκτάδα που παίρνει την απευθείας πρόκριση βρίσκονται κατά σειρά οι:
- Άρσεναλ
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Μπαρτσελόνα
- Λίβερπουλ
- Μπάγερν Μονάχου
- Παρί Σεν Ζερμέν
- Μάντσεστερ Σίτι
- Ίντερ
Η χαμηλή θέση στην εκτίμηση της πλατφόρμας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που έχει να αντιμετωπίσει η «Ένωση».
Υπενθυμίζεται πως οι οκτώ αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase είναι οι: Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Γαλατάσαραϊ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΛΑΣΚ Λιντς και Κόμο.