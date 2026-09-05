Πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα: Εκτός για 3 εβδομάδες ο Εμπουομάν
Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Τόσαν Εμπουομάν, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπαρτσελόνα να τραυματίζεται σε παιχνίδι της εθνικής του ομάδας και να τίθεται εκτός για περίπου 3 εβδομάδες.
Πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα πριν καλά καλά ξεκινήσει η νέα σεζόν.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «μπλαουγκράνα», Τόσαν Εμπουομάν, υπέστη υπεξάρθρωση στον αριστερό του ώμο σε παιχνίδι της Μεγάλης Βρετανίας για τα «παράθυρα» και θα παραμείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες, χάνοντας πιθανότατα την πρεμιέρα της EuroLeague.
Η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί από το επιτελείο των Καταλανών σε 20 ημέρες, με τον 25χρονο φόργουορντ να έχει ήδη ξεκινήσει ειδική θεραπεία.
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