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Πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα: Εκτός για 3 εβδομάδες ο Εμπουομάν

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Τόσαν Εμπουομάν, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπαρτσελόνα να τραυματίζεται σε παιχνίδι της εθνικής του ομάδας και να τίθεται εκτός για περίπου 3 εβδομάδες.

Πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα: Εκτός για 3 εβδομάδες ο Εμπουομάν
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Πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα πριν καλά καλά ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «μπλαουγκράνα», Τόσαν Εμπουομάν, υπέστη υπεξάρθρωση στον αριστερό του ώμο σε παιχνίδι της Μεγάλης Βρετανίας για τα «παράθυρα» και θα παραμείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες, χάνοντας πιθανότατα την πρεμιέρα της EuroLeague.

Η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί από το επιτελείο των Καταλανών σε 20 ημέρες, με τον 25χρονο φόργουορντ να έχει ήδη ξεκινήσει ειδική θεραπεία.

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