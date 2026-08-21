Ολυμπιακός: Τότε φτάνει Αθήνα ο Γκονζάλες

Στην τελική… ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μεξικανού επιθετικού στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής άσος θα φτάσει το μεσημέρι της Παρασκευής (21/08) στην Αθήνα, ούτως ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα, ο Αρμάντο Γκονζάλες αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το μεσημέρι της Παρασκευής (21/08) στις 14:35 και στην συνέχεια θα ξεκινήσει τον… κύκλο των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων, πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες από το Μεξικό, η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα, όπου ανήκει ο παίκτης, έφτασε κοντά στα 10.000.000 ευρώ, συν κάποια μπόνους, τη στιγμή που η ομάδα της Κεντρικής Αμερικής θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Από την πλευρά του, ο Αρμάντο Γκονζάλες αναμένεται να βάλει την… τζίφρα του σε συμβόλαιο συνεργασίας 4+1 ετών με τον Ολυμπιακό, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα φτάνουν τα 1.500.000 ευρώ.