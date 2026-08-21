Ολυμπιακός: Οι ατάκες Μεντιλίμπαρ για συνάντηση με Μαρινάκη και σχεδιασμό

Ο Βάσκος τεχνικός ηγέτης του Ολυμπιακού μίλησε στην «Cosmote TV» με αφορμή την πρώτη «μάχη» στο νέο πρωτάθλημα, κόντρα στον Ατρόμητο και αναφέρθηκε στην συνάντηση κορυφής που είχε με τον διοικητικό ηγέτη του συλλόγου, τον σχεδιασμό της ομάδας, αλλά και τις σκέψεις του για το παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος Ισπανός κόουτς μίλησε για:

Την έναρξη του πρωταθλήματος: «Η πρόθεση μας και η νοοτροπία μας, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα, είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε πως όταν δεν γίνεται αυτό, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Φυσικά με όλο τον σεβασμό σε κάθε αντίπαλο που θα έρχεται και αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η πρόθεση μας είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε».

Το τι έφταιξε πέρσι και τι πρέπει να αλλάξει φέτος για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα: «Αυτό που φταίει και πέρσι δεν πήραμε τον τίτλο είναι το ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που διεκδικούν με τις ίδιες προσδοκίες το πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες δεν διαφέρουν πλέον τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με πριν από 10-12 χρόνια. Επενδύουν το ίδιο, προσπαθούν το ίδιο και θέλουν όλες το ίδιο να κερδίσουν το πρωτάθλημα, όπως κάνει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Επομένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί πολύ και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ο ΟΦΗ πριν από 10-12 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει ένα Κύπελλο ή ένα Super Cup. Τώρα όμως είναι πραγματικότητα. Ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες, πόσω μάλλον οι μεγαλύτερες είναι δυνατοί αντίπαλοι στην μάχη για τον τίτλο».

Την συνάντηση με τον κ. Μαρινάκη: «Ήταν θέματα του συλλόγου. Ήταν θέματα της ομάδας που έπρεπε να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρόλο που κράτησε πολλές ώρες».

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Το αν η συνάντηση άλλαξε κάτι ως προς τον σχεδιασμό και το ρόστερ: «Νομίζω πως είμαστε σε μια φάση και μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά οπού γίνονται και θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Συμβαίνει και σε άλλους συλλόγους το ίδιο. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και μας προκαλεί μια νευρικότητα, αλλά έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά. Θα φύγει και θα έρθει κόσμος».

Το αν έχει στο μυαλό του μια βασική ενδεκάδα: «Ο Ζότα την Πέμπτη προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με την ομάδα μετά τον τραυματισμό του, οπότε είμαστε πλήρεις. Αυτό που συμβαίνει είναι πως πολλοί παίκτες ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Ο Φρόιλερ ήρθε πριν από λίγες μέρες και προέρχεται από πέντε εβδομάδες διακοπών. Ο Τικνιζιάν ήρθε προχτές στην ομάδα μας αλλά ήταν ενεργός το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να δούμε την τελευταία προπόνηση για να αξιολογήσουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται όλοι και να αποφασίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάθε χρόνο η προετοιμασία έχει όλο και λιγότερη αξία. Γιατί με άλλους παίκτες δουλεύεις στην προετοιμασία της σεζόν και τελικά καταλήγεις να έχεις άλλους παίκτες διαθέσιμους όταν ξεκινούν τα παιχνίδια».