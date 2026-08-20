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Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μαφέο από τον Ολυμπιακό

Στη Βαλένθια ως δανεικός από τον Ολυμπιακό θα αγωνιστεί για τη σεζόν 2026-27 ο Πάμπλο Μαφέο, όπως ανακοίνωσαν οι «νυχτερίδες».

Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μαφέο από τον Ολυμπιακό
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Τον δανεισμό του Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Βαλένθια, με τον 29χρονο δεξιό οπισθοφύλακα να αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους», δύο μόλις μήνες μετά την απόκτησή του από τη Μαγιόρκα.

Στη συμφωνία που σύναψαν οι «Πειραιώτες» με τις «νυχτερίδες» προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν θέλει να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Με τον Ολυμπιακό, ο 29χρονος έχει αγωνιστεί μόλις σε ένα επίσημο παιχνίδι, αυτό κόντρα στη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

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