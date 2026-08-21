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Ολυμπιακός: Υποδέχεται Γκονζάλες, πιέζει για Βάργκας και πλησιάζει σε Μέλε

Εν αναμονή της άφιξης του Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας αλλά και του Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ είναι κοντά σε deal με τον Γιόακιμ Μέλε. 

Ολυμπιακός: Υποδέχεται Γκονζάλες, πιέζει για Βάργκας και πλησιάζει σε Μέλε
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Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν αρκετές ανοιχτές υποθέσεις και να θέλουν να ενισχύσουν άμεσα το ρόστερ τους.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναμένεται την Παρασκευή (21/08) στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών. Ο 23χρονος Μεξικανός αποτελεί μία σημαντική οικονομικά κίνηση για τον Ολυμπιακό, καθώς η μεταγραφή του φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία γραμμή, η περίπτωση του Κάσερες φαίνεται πως δεν προχωρά, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα. Το βασικό εμπόδιο αφορά τη ρήτρα των 20 εκατ. ευρώ που αξιώνει η Σανταντέρ για την παραχώρησή του. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εμπλακεί και η Νότιγχαμ στην υπόθεση, προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση του deal.

Ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του εξτρέμ, με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει την υπέρβαση με την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας. Η Σεβίλλη ζητά τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανεβάσει την προσφορά τους στα 12 εκατ. ευρώ και συνεχίζουν να πιέζουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Ελβετός επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Σεβίλλη, ωστόσο δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του δεξιού μπακ, ο Γιόακιμ Μέλε είχε ζητήσει χρόνο προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση του Ολυμπιακού. Ο Δανός φαίνεται τις τελευταίες ώρες να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει οι επαφές με την Βόλφσμπουργκ για την απόκτησή του.

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