«Άκυρο του Κάσερες στον Ολυμπιακό»

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του Κριστιάν Κάσερες, καθώς στη Γαλλία μεταδίδεται ότι ο Βενεζουελάνος μέσος αποφάσισε να μην προχωρήσει στη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να συνεχίσει στην Τουλούζ.

Σύμφωνα με το «Les Violets», που ασχολείται με το ρεπορτάζ της γαλλικής ομάδας, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν προχώρησε, καθώς ο Κάσερες δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή και όλα δείχνουν πως παραμένει στη Ligue 1.

Μάλιστα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Ολυμπιακός είχε προσφέρει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ στην Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, χωρίς ωστόσο η πρόταση να οδηγήσει στην ολοκλήρωση του deal.

Την ίδια ώρα, ο Κάσερες συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις με την Τουλούζ και υπολογίζεται από τον προπονητή του για την πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Λιόν στις 22 Αυγούστου.