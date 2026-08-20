· Ολυμπιακός

«Άκυρο του Κάσερες στον Ολυμπιακό»

Γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Κριστιάν Κάσερες απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού.

«Άκυρο του Κάσερες στον Ολυμπιακό»
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Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του Κριστιάν Κάσερες, καθώς στη Γαλλία μεταδίδεται ότι ο Βενεζουελάνος μέσος αποφάσισε να μην προχωρήσει στη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να συνεχίσει στην Τουλούζ.

Σύμφωνα με το «Les Violets», που ασχολείται με το ρεπορτάζ της γαλλικής ομάδας, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν προχώρησε, καθώς ο Κάσερες δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή και όλα δείχνουν πως παραμένει στη Ligue 1.

Μάλιστα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Ολυμπιακός είχε προσφέρει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ στην Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, χωρίς ωστόσο η πρόταση να οδηγήσει στην ολοκλήρωση του deal.

Την ίδια ώρα, ο Κάσερες συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις με την Τουλούζ και υπολογίζεται από τον προπονητή του για την πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Λιόν στις 22 Αυγούστου.

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