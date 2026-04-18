Super League: ΟΦΗ και Άρης έβαλαν… φωτιά στα play offs της Ευρώπης - Τα highlights και η βαθμολογία

Σε απόσταση… βολής από τον Λεβαδειακό μείωσαν την απόσταση οι ΟΦΗ και Άρης, με τις εντός έδρας νίκες τους κόντρα σε Βοιωτούς και Βόλο, αντίστοιχα.

Την πρώτη τους νίκη στο… μίνι πρωτάθλημα που οδηγεί στην έξοδο στην Ευρώπη, υπό προϋποθέσεις, πήραν ΟΦΗ και Άρης. Οι Κρητικοί επικράτησαν 2-0 του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο, ενώ οι «κίτρινοι» επιβλήθηκαν 3-2 του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play offs 5-8.

Σε μία εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο (25/04) ο ΟΦΗ θα διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου απέναντι στον ΠΑΟΚ και συνάμα το «εισιτήριο» για την έξοδο στην Ευρώπη. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, τότε θα πρέπει να το διεκδικήσει μέσω των play offs 5-8, όπου πλέον βρίσκεται σε απόσταση… βολής από τον Λεβαδειακό.

Το «συγκρότημα» του Χρήστου Κόντη κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στο… μίνι πρωτάθλημα, αφού επιβλήθηκε 2-0 των Βοιωτών του Νίκου Παπαδόπουλου, χάρις στα τέρματα των Κωστούλα (37’) και Νους (75’). Μ’ αυτό το «τρίποντο», οι «ασπρόμαυροι» του Ηρακλείου μείωσαν την απόσταση στους 2 βαθμούς από τους «πράσινους» της Λιβαδειάς.

Παράλληλα, στο -3 μείωσε και ο Άρης, ο οποίος επικράτησε 3-2 του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης». Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου προηγήθηκε στο 17’ με τον Χόνγκλα, αλλά στο 41’ ο Γκονζάλες και στο 45’ ο Κάργας έκαναν την ανατροπή (2-1) για το «συγκρότημα» της Μαγνησίας.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή της ανατροπής, όταν στο 48’ ο Ράτσιτς έφερε το ματς στα ίσια (2-2) και στο 75’ ο Καντεβέρε στην κόντρα διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και έδωσε το «τρίποντο» στην ομάδα του.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των play offs 5-8:

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 2-0

Άρης - Βόλος ΝΠΣ 3-2

Η βαθμολογία

Λεβαδειακός 22

ΟΦΗ 20

Άρης 19

Βόλος 17

Η επόμενη αγωνιστική (3η):

Κυριακή 3 Μαΐου

17:00 Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ

17:00 ΟΦΗ - Άρης