Παναθηναϊκός: Θέλει αναβάθμιση στα χαφ – Μεγάλος στόχος ο Γένσεν, αναθέρμανση για Ετιέν Καμαρά

Η αναβάθμιση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αναμένεται να είναι σημαντική αυτό το καλοκαίρι. Ο αριθμός των μεταγραφών που θα γίνουν, θα είναι διψήφιος. Πολλές θα είναι και οι αποχωρήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί το έμψυχο υλικό με το οποίο θα δουλέψει ο Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών στην αγωνιστική φιλοσοφία του. Σε αυτό το πλάνο, ειδικά οι παίκτες της μεσαίας γραμμής δεν… κουμπώνουν όλοι με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι δεδομένα οι διαφοροποιήσεις στα χαφ θα είναι σημαντικές. Καθώς πέρα απ’ όλα τα άλλα, είναι ο πιο νευραλγικός χώρος για κάθε ομάδα.

Η ποιοτική αναβάθμιση, έχει ως άξονες έναν παίκτη στο «6» κι έναν στο «8». Χωρίς να είναι δεδομένο πως οι κινήσεις θα σταματήσουν εκεί. Παίκτες που προορίζονται για βασικότατο ρόλο στην ομάδα.

Ο Νίστρουπ θέλει οι παίκτες του να είναι ικανοί με την μπάλα στα πόδια – ειδικά ο κεντρικός χαφ – να έχουν δυνάμεις και ύψος. Ειδικά στο «6» αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο.

Μια περίπτωση η οποία δεδομένα απασχολεί, είναι αυτή του Ματίας Γένσεν. Ο 30χρονος διεθνής Δανός της Μπρέντφορντ, βρίσκεται στα… «πράσινα» ραντάρ εδώ και μήνες. Η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι, ειδικά απ’ τη στιγμή που ανανεώθηκε από την ομάδα του το συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Τη σεζόν που μας πέρασε είχε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 5 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στην Premier League μετρά 160 παιχνίδια. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στη Νόρτζελαντ (από τις ακαδημίες της προέρχεται), τη Θέλτα και την Μπρέντφορντ.

Παρά την μονομερή ανανέωση από την Μπρέντφορντ, από τη Δανία λέγεται πως ο παίκτης μόνο αρνητικός δεν είναι σε ενδεχόμενη αποχώρηση. Ειδικά με την προοπτική του πρωταθλητισμού και των ευρωπαϊκών συμμετοχών, ακόμη κι αν πρόκειται για χαμηλότερης δυναμικής πρωτάθλημα.

Η παρουσία του Νίστρουπ ίσως να αποτελέσει ένα έξτρα στοιχείο για να αυξήσει κάπως τις δεδομένα λίγες πιθανότητες του Παναθηναϊκού. Καθώς μιλάμε για βασικότατο παίκτη της Premier League, ο οποίος ακόμη και να φύγει θα έχει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλα πρωταθλήματα.

Στο «τριφύλλι» θα εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους, καθώς ο Γένσεν είναι ένας κεντρικός χαφ που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα.

Πέρα από τον Δανό, υπάρχει… αναθέρμανση στο ενδιαφέρον για τον Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος μέσος που αγωνίζεται στην Σαρλερουά και είναι στα 21 του χρόνια, είχε απασχολήσει έντονα τον Ιανουάριο. Με την μεταγραφή να μην ολοκληρώνεται λόγω Ράφα Μπενίτεθ. Είναι στο αγωνιστικό στυλ του Νίστρουπ και έτσι αναμένεται να επανέλθουν οι «πράσινοι».

Ο Καμαρά ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Βέλγιο με 44 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ. Τον διακρίνει ο δυναμισμός στο παιχνίδι του και τα απίστευτα φυσικά προσόντα καθώς είναι 1.90μ.

Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός… χτυπά σε πολλά μέτωπα. Εκεί όπου αναζητείται η σπουδαιότερη αναβάθμιση χαρακτηριστικών και ποιότητας, είναι ξεκάθαρα ο άξονας της μεσαίας γραμμής. Ιδανικά θα ήθελαν στο «τριφύλλι» μία απ’ τις μίνιμουμ δύο μεταγραφές που θα γίνουν για εκεί, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας (αρχές Ιουλίου).